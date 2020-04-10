هل ينتقل كورونا بالرضاعة؟

المستقلة /تدور في الأذهان العديد من الأسئلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن الأسئلة التي تراود الآباء، خصوصا إذا كان لديهم مولود جديد، هو “هل ينتقل فيروس كورونا من الأم المرضعة إلى طفلها، عن طريق حليب الأم؟”.

وتزداد تلك المخاوف إذا ثبت إصابة الأم بالفيروس التاجي، أو إذا كنت الأم ترضع طفلها رضاعة طبيعية وتشعر بالقلق من الإصابة بالعدوى.

كشفت أحدث الدراسات، التي نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في 2 نيسان الجاري، ضرورة فصل الأمهات المصابات بفيروس كورونا، عن أطفالهن، وذلك بشكل مؤقت.

وقدمت الأكاديمية توصيات بضخ حليب الأم، بدلا من الرضاعة من الثدي، حتى لا تنقل الأم المصابة العدوى، للمولود الجديد.

ومن جانبه صرح الدكتور مارك هوداك، دكتوراة في الطب، وشارك في إعداد التوصيات، بأن الإرشادات الجديدة المتعلقة بتجنب الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم مصابة بكورونا، بأنها “التوصيات الأكثر أمانًا والأكثر تحفظًا”.

وأوضحت التوصيات، أنه لم يتسنَّ التأكد من انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى طفلها عبر الرضاعة، وإذا أصرت الأم على إرضاع طفلها، بإمكانها ذلك، لكن عليها أن تعرف أنه لا يزال بإمكان الأم تمرير الفيروس عبر رذاذ الفم والأنف أو عن طريق لمس الطفل.

وأكد الباحثون بعض الإرشادات، إذا كان لدى الأم أعراض فيروس كورونا أو كانت تشك في الإصابة، منها غسل اليدين بعناية وبشكل متكرر قبل لمس الطفل، خاصة قبل وبعد حمل الرضيع أو عند التعامل مع زجاجات الأطفال.

وأشاروا إلى ضرورة ارتداء الأم قناعا أثناء الرضاعة الطبيعية، حتى لو لم يكن هناك أعراض للإصابة.

ويجب على الأم أن تقوم بتنظيف وتعقيم أي شيء تم لمسه بمنظف يحتوي على الكحول، مثل طاولات التغيير والزجاجات والملابس.