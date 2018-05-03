هل يلعب ريال مدريد بالبدلاء أمام برشلونة ؟

(المستقلة)..كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان قد يخوض لقاء الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة، يوم الأحد المقبل بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء.

ويخشى المدرب الفرنسي من أن يتعرض نجومه لإصابات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبينز ليغ” ضد ليفربول الإنكليزي، يوم 26 آيار/مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة (ABC) أن زيدان قد بحث مع عدد من نجوم الفريق مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وقائد الملكي سيرجيو راموس إمكانية خوض لقاء الكلاسيكو، على ملعب ” كامب نو”، بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء، رغم أهمية المباراة ضد برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يقوم زيدان بإراحة عدد من لاعبيه، الذين لديهم مشاكل بدنية مثل الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي مارسيلو، وماركو أسينسيو، والفرنسي رافائيل فاران ومواطنه كريم بنزيما ،والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، واستبدالهم بلاعبين مثل سيبايوس وماركوس يورينتي والفرنسي ثيو هيرنانديز والحارس كيكو كاسيا وغيرهم.

وحسب المصدر، فإنه من المرجح أن يقود الجناح الويلزي غاريث بيل الفريق الملكي في الكلاسيكو إذا استراح كريستيانو رونالدو.

المصدر: روسيا اليوم