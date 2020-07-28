هل يلحق أجويرو بمباراة ريال مدريد؟ جوارديولا يُجيب

(المستقلة)… تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن موقف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في السابع من آب/ أغسطس المقبل.

ووفقا لجوارديولا فيتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض مباراة إياب التشامبيونزليج أمام الريال، بحسب ما نقل موقع (كووورة).

يشار إلى أنه خضع أجويرو، لجراحة في الركبة اليسرى في 24 يونيو/حزيران الماضي في برشلونة بسبب إصابة تعرض لها قبل ذلك التاريخ بيومين، خلال مواجهة فريقه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي. (النهاية)