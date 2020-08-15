هل يكون بوكيتينو بديل سيتين في برشلونة؟

(المستقلة)..ذكر تقرير صحفي أن برشلونة قرر إقالة مدربه الإسباني كيكي سيتين عقب الخسارة المدوية أمام بايرن ميونخ 8-2، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم بخروج مهين من البطولة.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي المعروف في شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على “تويتر”: “تم اتخاذ قرار إقالة سيتين بالفعل، لن يكون مدرب برشلونة الموسم المقبل”.

كما كشف برنامج “إل تشيرينغيتو”الشهير في تقرير، هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة برشلونة، خلفا لسيتين المتوقع إقالته قريبا، فقال: “يمكن لبوكيتينو التوقيع لبرشلونة في أقل من 72 ساعة”.

ولم يتول المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، قيادة أي فريق منذ إقالته من منصبه في توتنهام، هذا الموسم، حيث حل بدلا منه المدير الفني المخضرم، جوزيه مورينيو.

وسبق لبوكيتينو قيادة إسبانيول، الغريم الأزلي لبرشلونة في إقليم كتالونيا، وهو ما أدى به للتشديد أكثر من مرة، على أنه لن يدرب برشلونة أبدا، لكنه تراجع عن ذلك مؤخرا، في تصريحات صحفية.

من جانبه، قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، عقب المباراة: “في الأيام المقبلة سنعلن عن بعض القرارات المهمة، لن أفصح عنها الآن، ستظهر في الأيام القادمة”.

وعن إمكانية إقالة سيتين، أجاب: “لن أتحدث عن هذا اليوم، إنها لحظة من أجل التفكير والتأمل، لاتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة النادي”.

المصدر: روسيا اليوم