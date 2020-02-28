هل يعرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته؟

(المستقلة) – منى شعلان/ انتشرت العديد من الأقاويل ،حول عرض الملاكم العالمي ​مايك تايسون​ 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق علي الزواج من ابنته الكبرى ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاما وهي لم تتزوج حتى الآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، هذا الخبر بصورة كبيرة ، آثارت غضب مايك تايسون ، جعلته يخرج عن صمته ، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمر مؤذٍ نفسيا له ولابنته ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم التداول هذه الشائعات.

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يشار الى أن مايك تايسون ملاكم أميركي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل في أكثر من فيلم سينمائي أبرزهم “هانغ أوفر”.