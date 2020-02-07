هل يدرب عدنان حمد المنتخب السوري ؟

واشارت المصادر الى ان الاتحاد السوري لكرة القدم بدأ في مفاوضات رسمية جادة مع حمد لتدريب المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2020 ،ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

و يتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 15 نقطة.و وقالت المصادر أن الاتحاد السوري فاتح ايضا المدرب التونسي نبيل معلول لقيادة المنتخب بعد اعتذار مدرب النتخب الحالي السوري فجر إبراهيم، عن تجديد عقده ، لكن لم تسفر المفاوضات عن شيء.

وأكدت المصادر أن المفاوضات مع المدرب عدنان حمد ، ما زالت جارية لغاية اللحظة بينهما.

يُذكر أنّ حمد الذي يعمل حالياً محللاً في شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، سبق له أن قاد منتخبات العراق ،والأردن، والبحرين ، فيما رفض العديد من العروض التي وصلته من الأندية العربية والخليجية خلال الفترة الماضية.