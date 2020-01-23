هل يخلف “وسام بن يدر” لويس سواريز في برشلونة؟

المستقلة … يغيب اللاعب الاوروغوياني لويس سوايرز عن صفوف ناديه الحالي برشلونة بسبب الاصابة التي ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وفي هذه الاثناء بدأ نادي برشلونة بالتحرك للبحث عن بديل له.

أتجهت انظار النادي الكتالوني نحو اللاعب الفرنسي ذو الاصول التونسية وسام بن يدر ليخلف مركز سواريز في صفوف نادي برشلونة خلال المواسم المقبلة.

يدر والذي يلعب لنادي موناكو الفرنسي في مركز الهجوم ، كما انه يتصدر هدافي الدوري الفرنسي حاليا، برصيد 14 هدفا، فضلا عن تقديمه 7 تمريرات حاسمة.

يذكر ان بن يدر يعرف الليجا الاسبانية بشكل جيد، حيث لبس قميص نادي اشبيلية الاسباني بين 2016 إلى 2019، وسجل الكثير من الأهداف معه، وهو ما قد يعزز حظوظه في الانتقال إلى نادي برشلونة.