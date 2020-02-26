هل يؤثر «كورونا» على تنظيم يورو 2020؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – بدأت المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل تحيط بتنظيم بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، المزمع إقامتها في الصيف المقبل في 12 دولة أوروبية، منها إيطاليا.

ضرر بالغ للكرة الإيطالية:

تسبب فيروس كورونا في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 260 من 229، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 7.

رابطة الدوري الإيطالي قررت تأجيل 4 مباريات بالجولة 25 من دوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، وإقامة 6 مباريات في الجولة 26 دون حضور جماهيري، فضلا عن تأجيل أكثر من 40 مباراة في الدرجات الأدنى.

كذلك سيضطر إنتر ميلان لمواجهة ضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدون حضور جماهيري.

وكشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن تراجع أسهم نادي يوفنتوس في البورصة بنسبة 14% في آخر يومين فقط بسبب انتشار الفيروس، علما بأن النادي اضطر إلى إغلاق متحفه وإلغاء جميع الجولات داخل ملعب «أليانز»، تفاديا لزحام المشجعين في ظل تفشي فيروس كورونا.

مخاوف أوروبية:

ويراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الوضع في إيطاليا حاليا، بعدما شهدت الدولة الأوروبية ارتفاع حالات فيروس كورونا، قبل أشهر من احتضانها عدة مباريات في بطولة يورو 2020.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة روما 4 مباريات ببطولة يورو 2020، بواقع 3 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ربع النهائي، وذلك في الفترة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وقال أوفا ميكيلي، نائب رئيس «اليويفا» في تصريحات لشبكة «راي» الإيطالية إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بطولة يورو 2020 ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا أم لا.

وأتم: «نحن في مرحلة الانتظار، نراقب الأوضاع في كل بلد، ويتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة، سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءا».