هل والدة نانسي عجرم تشبه نجوى كرم؟

المستقلة /لم يكن يوم العاشر من شهر آذار تاريخاً لمحاكمة الطبيب فادي الهاشم بقضيّة مقتل محمد الموسى في منزله فقط، بل صادف عيد ميلاد والدة النجمة نانسي عجرم أيضاً.

وفي هذه المناسبة السعيدة، قطعت الفنانة نانسي عجرم قالب الحلوى مع والدتها إحتفالاً بعيد ميلاد الأخيرة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وغالباً ما يحاول روّاد الإنترنت إظهار أوجه الشبه بين النجمة ووالدتها في الصور الّتي تجمعهما، إلا أن هذه المرّة أخذت التعليقات طريقاً مختلفاً.

فوجد ناشطون على منصّات التواصل الإجتماعي شبهاً بين والدة نانسي عجرم وشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في اللقطة المُتداولة، فهل فعلاً تجدون شبهاً بينهما؟