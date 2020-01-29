هل مصالح إيران تتقدم على حقوق العراق وشعبه . خبير سياسي يجيب

المستقلة …. اكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن مصالح إيران تتقدم على حقوق العراق وشعبه في مسألة اختيار رئيس جديد للحكومة العراقية.

وقال سلم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “التجارب السياسية تفصح أن الجدلي ينعكس إيجابيا على إدارة الدولة، وغير الجدلي من لن يفعل أي شيء ولن يسمع غير نفسه”.

وأضاف أن “تيار الحكمة يرى أن يكون رئيس الوزراء مرضيا عليه، من طهران وواشنطن، هكذا يفهمون المرشح الغير الجدلي”، مبيناً ان “مصالح إيران تتقدم على حقوق العراق وشعبه في هذا الملف”.