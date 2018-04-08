هل ما زال السلاح يهرّب من سوريا إلى العراق والعكس؟

عمر الجفال

ليلة 31 آذار/مارس، زار رئيس مجلس الوزراء العراقيّ القائد العامّ للقوّات المسلّحة حيدر العبادي مقرّ العمليّات المشتركة في العاصمة بغداد للاطّلاع على سير العمليّات العسكريّة لتأمين الحدود العراقيّة الممتدّة مع دول الجوار، وذلك عقب أحداث عدّة شهدتها المناطق الحدوديّة، منها إحباط عمليّات تهريب سلاح من سوريا إلى العراق في محافظة نينوى الشماليّة.

واكتفى بيان نشر على الموقع الرسميّ لحيدر العبادي بالقول: إنّ الأخير اطّلع خلال زيارته لقيادة العمليّات المشتركة على عمليّات تأمين الحدود العراقيّة، إضافة إلى عمليّات التطهير من الخلايا الإرهابيّة لعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضي العراقيّة من تنظيم “داعش” في نهاية عام 2017.

تؤرق الحدود العراقيّة البريّة المشتركة مع سوريا، والتي تمتدّ على مساحة حوالى 605 كلم، القوّات الأمنيّة العراقيّة، إذ لا تمرّ فترة من دون أن تصدّ قوّات حرس الحدود العراقيّة تعرّضاً لتنظيم “داعش”، والأمر تطوّر إلى محاولات جديدة لتهريب السلاح إلى داخل الأراضي العراقيّة والعكس إلى سوريا عبر الشريط الحدوديّ الطويل.

وفي 18 آذار/مارس، أحبطت مديريّة الاستخبارات العسكريّة عمليّة تهريب أسلحة من سوريا كانت مهيّأة للدخول إلى محافظة نينوى، وأشارت مديريّة الاستخبارات العسكريّة في بيان كان مشفوعاً بصور وزّعتها على وسائل الإعلام إلى أنّها ضبطت الأسلحة في عجلة بمدينة بادوش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، لافتة إلى أنّ العجلة كانت محمّلة بأسلحة خفيفة، وعتاد بنادق، وعبوات لاصقة، وصواعق تفجير مفخّخات، فضلاً عن قاذفات مضادّة للدروع وعدد من الرشاشات، وأسلحة أخرى.

وكذلك، في 8 آذار/مارس، ضبطت القوّات الأمنيّة أيضاً عمليّة لتهريب أسلحة، إلاّ أنّها كانت هذه المرّة في طريقها من الموصل إلى مدينة عفرين السوريّة، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين الجيش التركيّ والفصائل الكرديّة المسلّحة المدعومة من الولايات المتّحدة الأميركيّة.

في الواقع، ما فتئ تحوّل الاحتجاجات السوريّة إلى حرب أهليّة في أواسط عام 2012 أن نشّط عمليّات تهريب السلاح إلى سوريا من جانب العراق، وأدّى إلى ارتفاع أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة في السوق السوداء العراقيّة بسبب الطلب من قبل الفصائل السوريّة على السلاح، والجهة الأخرى أيضاً. ولقد اعترفت الحكومة العراقيّة آنذاك بتدفّق السلاح والمقاتلين إلى سوريا، إلاّ أنّ الحال تختلف عن تلك الفترة التي أثّرت بدورها على العراق أمنيّاً، وكانت أحد الأسباب التي أدّت إلى سقوط ثلث مساحة العراق في يدّ تنظيم “داعش” بحزيران/يونيو من عام 2014.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابيّة والمستشار الأمنيّ لعدد من الدوائر الأمنيّة في العراق هشام الهاشمي: “الحال لم تعد كما كانت في السابق، وإنّ الحدود أصبحت في يدّ القوّات الأمنيّة”.

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى محمّد إبراهيم: “هناك بعض المهرّبين المحترفين يقومون بتهريب الأسلحة من سوريا إلى العراق، والعكس”.

وتحدّث عن “وجود بعض الفراغات داخل الشريط الحدوديّ بين العراق وسوريا يقوم تنظيم داعش بتهريب الأسلحة منها”، وقال: “إنّ القوّات الأمنيّة متواجدة بشكل مكثّف على الحدود، وعليها أن تقوم بملء هذه الفراغات”.

وكشف أنّ “حالات عدّة لتهريب السلاح تحصل في الشهر الواحد في الموصل بسبب الوضع الذي تعيشه المدينة ووجود بعض الخلايا النائمة من تنظيم داعش”، وقال: “على القوّات الأمنيّة القيام بعمليّات دهم وتفتيش وتفعيل الجهد الاستخباراتيّ لإيقاف هذه العمليّات”.

وفي حال كانت جهة أخرى غير تنظيم “داعش” تستفيد من هذا السلاح على الطرفين السوريّ أو العراقيّ، قال محمّد إبراهيم بلهجة واثقة: “الجهة الوحيدة التي تهرّب السلاح هي داعش، فلا توجد جهات أخرى”.

وأكّد وجود تهريب سلاح من جهة العراق إلى سوريا، وقال: “يقوم داعش بنقل السلاح إلى سوريا لتعزيز موقف مقاتليه، الذين انهزموا أيضاً على الأراضي السوريّة”.

يبدو هشام الهاشمي اليوم أكثر تفاؤلاً تجاه الوضع الأمنيّ وعمليّات تهريب السلاح، ونفى أن تكون عمليّات تهريب السلاح مستمرّة ومكثّفة من سوريا إلى العراق والعكس، وقال في حديث لـ”المونيتور”: “إنّ الحدود أصبحت في يدّ قوّات أمنيّة موالية للحكومة العراقيّة”، هذا من جهة العراق.

أمّا من جهة سوريا، فقال الهاشمي: “بالنسبة إلى الحدود من جهة الطرف السوريّ، أصبحت الجماعات الإرهابيّة بعيدة عن خطّ تماسها مع الحدود العراقيّة، وأيضاً أصبحت الحدود السوريّة تحت سيطرة القوّات الموثوق بها من قبل الولايات المتّحدة الأميركيّة والتحالف الدوليّ الذي تقوده”.

وفي 2 نيسان/إبريل، قال وزير الداخليّة العراقيّ قاسم الأعرجي خلال مؤتمر صحافيّ: إنّ مرحلة ما بعد تنظيم “داعش” في العراق تتطلّب مسك الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتيّ.

وعلى هذا الأساس، كشف عن وجود تعاون بين العراق والسعوديّة والكويت والأردن من أجل مسك الحدود المشتركة وتأمينها.

غير أنّ الاتفاقات مع دول جوار العراق مثل السعوديّة والكويت والأردن يبدو من السهل عقدها، خصوصاً أنّ هذه الدول تشهد استقراراً أمنيّاً، إلاّ أنّ الحدود الطويلة مع سوريا تبدو الأكثر صعوبة، خصوصاً أنّه ليست هناك قوّة مركزيّة تضبط الحدود، علاوة على تضاريس صحراويّة وقاسية بين البلدين.

وجدّد هشام الهاشمي تأكيده أنّ القوّات الأمنيّة تستطيع السيطرة الآن على هذه المساحات الشاسعة بين سوريا والعراق، خصوصاً بعد أن تمّ حفر عدد من الخنادق في الحدود الفاصلة بين البلدين، إضافة إلى تكثيف دوريّات المراقبة الحدوديّة، وهو ما يؤدّي إلى إحباط تعرّضات تنظيم “داعش” ومحاولة تهريب السلاح من العراق وإليه.

الحال، تبدو المهمّة شاقّة أمام القوّات العراقيّة للسيطرة على هذه الحدود مع بلد مثل سوريا يشهد تقلّبات أمنيّة كبيرة وتدخّلات دوليّة وإقليميّة واسعة، وهو ما يعني أنّ الرهان يظلّ على مهنيّة القوّات الأمنيّة العراقيّة في ضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمرّ.

المصدر: al-monitor