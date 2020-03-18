هل ما زالت خدمة التوصيل إلى المنازل آمنة؟

المستقلة /في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يلجأ الكثيرون إلى استخدام خدمة التوصيل إلى المنازل، لتجنب الاختلاط في الأماكن المكتظة بالمتسوقين وتفادي التقاط العدوى، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ما زالت خدمة التوصيل آمنة؟

قال الدكتور جيف كوونغ، طبيب الصحة العامة ومدير مركز أمراض اللقاحات في جامعة تورونتو الكندية، إن خدمة التوصيل إلى المنازل تكون آمنة في حال اتبع عمال التوصيل الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف كوونغ، إن حرص عمال التوصيل على غسل أيديهم جيداً قبل كل عملية توصيل وبعدها، يساعد إلى حد بعيد في الوقاية من العدوى.

وإضافة إلى غسل اليدين بعناية، يوصي كوونغ، عمال التوصيل بعدم ملامسة الأسطح في الوجهة التي ينوون توصيل الطلب إليها أو مصافحة أحد خلال عملية التوصيل.

وقد بدأت العديد من الشركات باتباع أساليب جديدة في خدمات توصيل الطلبات لزبائنها، منها خدمة التوصيل “دون ملامسة”، والتي تتم عبر إرسال عامل التوصيل رسالة نصية للزبون تفيد بأن طلبه أصبح عند باب منزله.

كما أطلقت شركة أمريكية تطبيق “دور داش” الذي يسمح للزبائن اختيار الحصول على طلباتهم عند باب المنزل دون الاضطرار للتعامل مع عامل التوصيل.

وقد أثنى الكثير من الخبراء على طريقة التوصيل دون ملامسة، حيث قالوا بأن هذا الإجراء يساهم أيضاً في حماية عمال إيصال الطلبات من العدوى لدى قيامهم بتسليم الطلبات لأشخاص يخضعون للعزلة الصحية.

وعلى الرغم من إجراءات الوقاية في هذا الخصوص، ينصح الخبراء بالتقليل من طلب الوجبات الجاهزة من المطاعم قدر الإمكان، والطهي داخل المنزل لتفادي أي احتكاك محتمل مع عمال توصيل الطلبات، والتعرض لخطر العدوى، وفق ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.