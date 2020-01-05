هل كان قاسم سليماني يحمل رسالة ايرانية موجهه الى السعودية!

المستقلة / فجر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اكد ان قاسم سليماني رئيس فيلق القدس ، كان يحمل معه رسالة ايرانية موجهه إلى السعودية.

وأكد عبد المهدي، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف “تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة”.

وأشار عبد المهدي إلى أن سليماني كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.

وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.