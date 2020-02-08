هل كان سينجح ميسي الصغير خارج برشلونة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تسببت حالة التوتر الحالية بين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وإدارة النادي الكتالوني في ظهور أخبار بخصوص إمكانية رحيله عن قلعة «كامب نو»، خاصة في ظل اقتراب عقده من نهايته.

أخبار اهتمام الأندية بضم ميسي أعادت للأذهان شائعات رحيله إلى عدة أندية وقت أن كان يافعا، حيث جاء مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس المهتمين بضم ميسي قبل عدة سنوات، بجانب مواطنه أرسنال، وإنتر ميلان الإيطالي.

السؤال المطروح هو هل كان سيحقق ميسي النجاح الذي حققه مع برشلونة إذا شهدت مسيرته لعبه وتطوره مع ناد آخر.

كوكبة نادرة من النجوم:

ميسي كان سعيد الحظ بلعبه في برشلونة بجانب مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم أندريس إنييستا وتشافي هرنانديز وداني ألفيس ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا وغيرهم من النجوم، الذين استفاد منهم ليو، وأثروا فيه كما أثر فيهم، وصنعوا معا مجدا للبارسا محليا وقاريا في السنوات الأخيرة.

كذلك فإن برشلونة لم يعاني في السنوات الأخيرة من حالة التخبط الإداري وكثرة إقالات المدربين، التي تعاني منها عدة أندية في أوروبا، ما أتاح لميسي فرصة العمل بشكل منتظم ومفيد مع 7 مدربين فقط خلال 16 عاما تقريبا مع الفريق الأول، والاستفادة من خبراتهم، وعلى رأسهم بيب جوارديولا، مدرب السيتي الحالي، الذي سبق له تدريب البارسا بين عامي 2008 و2012.

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مكانة لا تمس:

ميسي يحظى بمكانة عالية في برشلونة، كونه لاعب خرافي ونجم كبير وأحد أبرز المتخرجين من أكاديمية لا ماسيا، ما يجعل الإدارة تعمل دوما على راحته وتلبية مطالبه، تقديرا لإنجازاته وقدرته على مساعدة الفريق، وعلاقته المميزة بزملائه.

من المستبعد أن يحصل ليو على المكانة ذاتها في أي مكان آخر، حيث أن ظروف نشأته وتطوره وتألقه في برشلونة، سهلت حصوله على لقب «الفتى المدلل» في البيت الكتالوني.

يذكر أن ميسي (32 عاما) سجل 622 وصنع 256 هدفا في 712 مباراة لعبها مع الفريق الأول لبرشلونة، وحقق 34 لقبا بمختلف البطولات.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك النجم الأرجنتيني في 25 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 12.