هل فيروس كورونا هو بداية نهاية المكاتب؟

المستقلة … على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، انتشر فيروس كورونا إلى أكثر من 100 دولة وأودى بحياة أكثر من 3800 شخص. كما دفعت العديد من الصناعات العالمية إلى الشلل ، من الرحلات الجوية الملغاة والحجر الصحي الجماعي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد والأسواق المالية. إذا وضعنا جانبا الآثار الصحية الخطيرة لتفشي المرض ، فإن وباء الفيروس التاجي ، بطريقة غير تقليدية ، قد ضاعف النقاش حول مستقبل العمل. نظرًا لأن ملايين الأشخاص حول العالم يعملون من المنزل كنتيجة للفاشية ، سواء من خلال الحجر الصحي أو كإجراء احترازي للشركة ، يتم طرح السؤال من قبل منافذ في جميع أنحاء العالم: هل نشهد بداية نهاية تصنيف المكاتب التقليدية؟

دعونا نكون واضحين. لن يقوم فيروس كورونا بتدمير مفهوم العمل في مباني المكاتب التقليدية بشكل مباشر ولا رجعة فيه. ومع ذلك ، فقد أجبرت بالفعل تجربة “العمل من المنزل” العالمية الكبرى التي ، عندما تعود الشركات والمدن والمجتمعات إلى الحياة الطبيعية ، قد تتسبب في التفكير في فوائد العمل من المنزل ، أو على الأقل التغيير ، في تصنيف المكتب التقليدي. هذه التجربة على نطاق لا مثيل له. منذ أوائل شهر فبراير ، كان ملايين الموظفين الصينيين يعملون من المنزل ، بينما أخبرت Amazon و Facebook و Google و Microsoft عمال سياتل بالعمل في المنزل في أوائل مارس. طوال شهر شباط (فبراير) ، ذكرت 77 شركة عامة في سوق الأوراق المالية العالمية “العمل من المنزل” بنسخ: بزيادة من خمس في الشهر السابق ، وأكثر بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 11 شركة في 2018.

ربما يكون فيروس كورونا قد تسبب في حدوث طفرة في العاملين عن بعد ، لكنه لم يكن من التكوينات. ارتفع عدد الموظفين المنتظمين من العمل في المنزل في الولايات المتحدة بنسبة 173 ٪ منذ عام 2005 ، حيث بلغ الآن 4.7 مليون موظف أو 3.4 ٪ من القوى العاملة. وفي الوقت نفسه ، يعمل 5٪ من موظفي الاتحاد الأوروبي من المنزل اعتبارًا من عام 2017 ، مع وجود تجمعات في هولندا (13.7٪) ولوكسمبورغ (12.7٪) وفنلندا (12.3٪).

الفائدة في العمل عن بعد لا تخلو من الجدارة. يسمح للشركات بتوظيف أفضل المواهب مع حدود جغرافية قليلة مع تجنب النفقات العامة الكبيرة المرتبطة بمباني المكاتب واللوازم. أظهرت دراسة أجريت على 250 شخصًا في جامعة ستانفورد في عام 2017 أن العمل من المنزل عزز من إنتاجية الموظفين بنسبة 13.5٪ ، وتقلص عدد أيام المرض ، وحسّن من الرضا الوظيفي. من وجهة نظر الموظف ، تكون المزايا واضحة: تقليل الوقت والمال ، وتوازن أفضل بين العمل والحياة ، وجو أكثر هدوءًا وإنتاجية. تزداد شعبية الفكرة أيضًا ، حيث تشير Global Workplace Analytics إلى أن 80٪ إلى 90٪ من القوى العاملة في الولايات المتحدة يقولون إنهم يرغبون في العمل عن بُعد ، بدوام جزئي على الأقل. وتقدر نفس المنظمة أنه إذا كان العاملون في وظائف متوافقة والذين أرادوا العمل من المنزل قاموا بذلك بدوام جزئي ، فإن ذلك سيوفر 700 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين الشركات والموظفين ، في حين أن الوفورات في غازات الاحتباس الحراري ستكون معادلة لأخذ كامل القوى العاملة في ولاية نيويورك قبالة الطريق بشكل دائم.

يجب أن تكون هذه التغييرات في المواقف والعادات ذات أهمية كبيرة للمهندسين المعماريين والمصممين. كمهنة ، رأينا أنفسنا إلى أي مدى أصبح من الممكن تبادل المعرفة والمعلومات والنماذج رقميًا مع الزملاء في جميع أنحاء البلاد والعالم ، سواء كان ذلك من خلال نماذج BIM أو قنوات Slack أو الخوادم البعيدة. ستؤدي نماذج العمل الجديدة هذه حتماً إلى تطور في تصميم المساحات المكتبية أو في الواقع مساحات بديلة للعمل.

على الرغم من أن التصميم التقليدي للمكاتب سيبقى بلا شك ، إلا أن البنية الداخلية سوف تتأثر بشدة باتجاهات مثل العمل عن بُعد. وفقًا لبعض التقديرات ، فإن 40٪ من المساحات المكتبية المخصصة للمكاتب موجودة بالفعل غير مستخدمة في يوم معين. في المستقبل الذي قد يقضي فيه العديد من الموظفين 50٪ من أسبوعهم في العمل عن بُعد ، سيصبح التصميم الداخلي للمكاتب أكثر مرونة ، بينما يتبنى آخرون المزيد من النغمات السكنية لإنشاء “منزل بعيدًا عن المنزل”.

الابتعاد عن التصنيف التقليدي للمكاتب هو مفهوم العمل الجماعي. تعد WeWork – التي تأسست عام 2010 – واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال Coworking والتي أبدت اهتمامًا ليس في مساحات العمل فحسب بل بالتصميم الداخلي والتنظيم الحضري. اكتسبت هذه الدوافع قوة في مايو 2018 ، عندما تم الإعلان عن Bjarke Ingels كمهندس معماري جديد لـ WeWork. بعد أشهر ، أصبح المهندس المعماري المكسيكي ميشيل روجيند نائب الرئيس الأول الجديد لمكتب الهندسة المعمارية. قد يثبت Coworking أن الحل الوسط الأكثر فاعلية بين العمل التقليدي والعمل عن بُعد: حيث تسمح المكاتب المجتمعية المجهزة تجهيزًا عاليًا للموظفين بالعمل بفعالية مع زملائهم في جميع أنحاء العالم ، ولكن دون التعرض للعزلة الجسدية والشعور بالوحدة الذي يتم تمييزه غالبًا على أنه مجموعة كبيرة من العمل عن بُعد