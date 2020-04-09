هل غرغرة الماء تحميك من الإصابة بكورونا؟

المستقلة /قالت الدكتورة علياء كيوان باحثة فى مستشفى جامعة هايدلبرج في ألمانيا، تخصص بيولوجيا السرطان الجزيئية، أن الماء الدافئ لا يقتل الفيروس داخل الجسم، كما يتردد، مؤكدة أن قتل أي ميكروب يحتاج فعليا إلى ماء مغلي لكن ليس داخل الجسم.

وأضافت علياء كيوان بحسب ما نقلت عنها “صدى البلد”، أن الماء لا يدفع فيروس كورونا من الحلق أو الأنف حتى يدخل المعدة ويقتل هناك، لأن فيروس كورونا “غير ملتصق بالخلايا” بل هو داخل الخليا بمجرد أن يجد الفيروس مفتاحه للدخول ومن مفاتيحه “المستقبل ACE2” وهو موجود كذلك وبشكل كبير في الخلايا المخاطية الأنفية، بالتالي المضمضة أو الغرغرة أو شرب كميات كبيرة من الماء لن يحميك من فيروس كورونا .

وتابعت: شرب الماء لن يدفع الفيروس ليموت في المعدة بفعل HCl، ولكن الماء ضروري ومفيد لنشاطات الجسم وفعاليته بالتالي ضروري لعمل الجهاز المناعي.

وأشارت إلى أن غسل الأيدي بالماء لا يكفي للتخلص من فيروس كورونا بل إغسل بالماء وبالصابون.