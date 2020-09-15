هل علقت ريم البارودي بلفظ غير لائق على صورة لأحمد سعد بعد التجميل؟

المستقلة/ منى شعلان / تداولت بعض المواقع الإخبارية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تعليق غير لائق ، منسوبا للفنانة ريم البارودي، على صورة الفنان أحمد سعد، بعد خضوعه مؤخراً لعملية تجميل في منطقة الفك.

وردا على ذلك كتبت ريم منشورًا على خاصية “القصص القصيرة”، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا، صدق الله العظيم”.

وأضافت: “نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء، وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيً، ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي، وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات، قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياته، وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي”.

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “جمع سالم” والعمل من بطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.