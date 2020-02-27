هل ظلم التحكيم الريال أمام مانشستر سيتي؟

هل ظلم التحكيم الريال ضد مانشستر سيتي؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – عاد مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة 3 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، جميعها لصالح الضيوف على حساب أصحاب الأرض، وهي الحالات التي ألقت عليها صحيفة ماركا الرياضية الضوء.

هدف جيسوس:

جابرييل جيسوس سجل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 78 من ضربة رأسية بعد لعبة هوائية مشتركة مع سيرخيو راموس مدافع الريال.

الصحيفة استندت لرأي الخبير التحكيمي أندوخار أوليفير، الذي أكد أن المهاجم البرازيلي لم يقم بدفع راموس من الخلف، ما يعني صحة الهدف.

ضربة جزاء السيتي:

كيفين دي بروين أحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء تم احتسابها بداعي عرقلة داني كارباخال لرحيم سترلينج داخل المنطقة.

الخبير التحكيمي أشار إلى أن كارباخال لم يلمس الكرة وقام بإعاقة حركة سترلينج، ما يعني صحة قرار الحكم الإيطالي دانييلي أرساتو.

طرد راموس:

راموس قائد ريال مدريد تلقى بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتأكد غيابه عن مواجهة العودة.

وقال خبير ماركا التحكيمي إن راموس قام بالفعل بعرقلة جيسوس في اللعبة التي حصل فيها على الطرد، واستحق البطاقة باعتباره آخر مدافع.

زيدان يرفض الاحتجاج:

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أقر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن فريقه قدم أداء مخيبا، رافضا لوم التحكيم على الخسارة.

في المقابل فإن فينيسيوس جونيور لاعب الريال الشاب أكد أن الحكم ظلم فريقه بقرارته، وخاصة باحتساب الهدف الأول.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي يوم 17 مارس/أذار المقبل.