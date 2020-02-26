الانتخابات الامريكية ٢٠٢٠

هل سيكون الاشتراكي ساندرز خصم ترامب ؟!

غازي المشعل / الولايات المتحدة الامريكية

اظهرت النتائج النهائية للجولة الثالثة من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ، والتي أُجريت يوم الثاني والعشرين من شباط / فبراير الحالي في ولاية نيفادا الامريكية الجنوبية اكتساح المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز لأصوات الناخبين للمرة الثالثة على التوالي بعد تصدره نتائج ولايتي ايوا ونيو هامبشير ، مما يجعله اقوى مرشحي الحزب ، ومنافساً محتملاً للرئيس الحالي دونالد ترامب في السباق الى البيت الابيض والذي ستُجرى مرحلته النهائية في الثالث من شهر تشرين الثاني / نوڤمبر من العام الحالي .

وفي معسكر الجمهوريين فقد ألغيت الانتخابات التمهيدية في نيفادا ليبقى ترامب مرشحاً وحيداً لهذا الحزب بعد انسحاب خصومه بعد ان تصدر الترشيحات في ولايتي نيوهامبشاير ( شمال شرق ) وولاية ايوا في الغرب الأوسط .

تصدّر ساندرز ( السيناتور عن ولاية ڤيرمونت ) هذه المرة جاء كاسحا بحصوله على نسبة ٤٦.٨٪؜ تلاه نائب الرئيس السابق جو بايدن بفارق كبير بحصوله على نسبة٢٠.٢ ٪؜ من أصوات المشاركين في الانتخابات ، تلاه المحافظ السابق بيت بوتيجيج بحصوله على نسبة بلغت اكثر بقليل من ١٤.٣ ٪؜ فيما جاءت السيناتور السابق وأستاذة الجامعة إليزابيث وارنر رابعة .. فيما فشل المليونيران : مارك بلومبيرغ ( عمدة مدينة نيويورك الاسبق ) ، وتوم ستاير في الحصول على اية نتيجة تذكر للمرة الثالثة على التوالي.

كان بايدن ، الذي كان ينظر اليه على انه الأوفر حظاً قد خسر انتخابات ايوا ونيو هامبشير ايضاً بفارق كبير لصالح ساندرز وبوتيجيج ولم يحقق نتائج توازي ترشيحه من قبل الكثيرين على انه المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي ضد الرئيس ترامب .

وستتوالى الانتخابات التمهيدية في بقية الولايات : ساوث كارولاينا في التاسع والعشرين من هذا الشهر ثم بقية الولايات والمقاطعات والأقاليم الامريكية بدءاً من الثالث من شهر اذار مارس القادم ، حتى يستقر الحزبان على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئيسة ، حيث سيكون على الحزب الديمقراطي تقديم مرشحه خلال مؤتمره العام الحاسم المقرر عقده بين الثالث عشر والسادس عشر من شهر تموز يوليو ، والحزب الجمهوري الذي سيعقد مؤتمره بين يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر آب / اغسطس القادمين.

وكما توقعنا في تقرير سابق ، فقد أعلن عدد آخر من المرشحين من كلا الحزبين عقب انتخابات نيوهامبشاير ونيڤادا انسحابهم من سباق الترشيح بعد فشلهم في الحصول على عدد كاف من المندوبين ، او تدني شعبيتهم ومنهم رجل الاعمال ذو الأصول الآسيوية أندريه يونغ ومايكل بينيت وغيرهم .

هذا وعقدت مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من شباط ، مناظرة جديدة لما تبقى من المرشحين الديمقراطيين السبعة لشرح برامجهم الانتخابية ، حيث حفلت المناظرة الجديدة بمزيد من المناكفات والصدام والخلافات بين مرشحي الحزب الواحد. .

وبنظرة تحليلية أولية فان ساندرز يحظى بدعم كبير من المهاجرين واللاجئين والعرب والمسلمين والشباب والنساء والطبقات الفقيرة جراء طروحاته الجريئة والغريبة على الوسط الامريكي مثل سعيه الى مجانية التعليم الجامعي ومنح التامين الصحي لكل أمريكي ومساواة النساء والرجال في الأجر اليومي وانتهاج سياسة منفتحة في مجال الهجرة الشرعية وكذلك مواقفه من رعاية الطفولة وحقوق العمال ، وقضية الشرق الأوسط ومناهضته لكل سياسات الرئيس الحالي ووقوفه ضد هيمنة راس المال ورجال الاعمال على المشهد السياسي للولايات المتحدة الامريكية .. وهي مواقف يرفضها ويسخر ويحذر منها الرئيس ترامب يومياً ، كما تثير قلق بعض قادة الحزب الديمقراطي نفسه اذ يعتبرها البعض يسارية او اشتراكية .

هذا وقد استبق الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء حملة الانتخابات المقبلة بدعوة الرئيس ترامب للكشف عن المعلومات الجديدة التي اوردها مسؤولون كبار في المخابرات الامريكية من ان روسيا تخطط ، او بدأت بالفعل العمل على التدخل في الانتخابات القادمة لصالح ترامب نفسه كما فعلت في انتخابات ٢٠١٦ حسب زعم الحزب الديمقراطي رغم ان تحقيقات اجراها المحقق المستقل مايك مولر خلص انه لم يكن هناك تدخل روسي مباشر في تلك الانتخابات .