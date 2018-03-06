هل سيشفي “تسونامي الدماغ” مرضى السكتات الدماغية؟

(المستقلة) …. كشف علماء الأعصاب من كلية طب شاريتيه في برلين، عن العمليات المعقدة التي تحصل في دماغ الإنسان خلال فترة الموت.

واتضح للعلماء، أن “تسونامي الدماغ”- موجة استقطاب الخلايا العصبية، تنتشر في القشرة المخيّة للدماغ ولا يمكن السيطرة عليها وتتسبب في موت الخلايا العصبية خلال توقف ضخ الأكسجين إلى دماغ الإنسان.

ولاحظ العلماء، أنه بعد توقف إمدادات الأوكسجين للدماغ خلال 20 – 40 ثانية يمر الدماغ في وضعية توفير الطاقة، وتصبح أنسجة الخلايا العصبية غير نشطة وتتوقف الاتصالات بين الخلايا العصبية، وبعد بضع دقائق تبدأ القنوات الأيونية (بروتينات في غشاء الخلية، هامة لوظائف الخلايا العصبية) بالاختفاء.

وتؤدي موجة استقطاب الخلايا، إلى انتشار موجات في أغشية الأنسجة العصبية تفرز مواد سامة وتؤدي إلى موت الخلايا العصبية.

ورصد العلماء “تسونامي الدماغ”، لدى المرضى الذين تم تشخيص (موت الدماغ لديهم). وخلص الباحثون إلى إمكانية إيقاف موجة الاستقطاب لدرء خطر ضرر الخلايا العصبية، وإمكانية منع موتها لحين استعادة ضخ الأوكسجين إلى الدماغ من جديد.

ويأمل علماء الأعصاب أن يسمح هذا الاكتشاف، “تسونامي الدماغ” و آليّته، بتطوير طرق لعلاج المرضى المعرضين لخطر الموت بسبب نقص تروية الدماغ أو السكتة الدماغية.