هل سيتم اعلان برشلونة بطلا رسميا لمسابقة الليغا بسبب فايروس كورونا!!

المستقلة …يتجه نادي برشلونة لتقديم طلب للهيئات الرياضية الإسبانية لإعلانه بطلا رسميا لمسابقة “الليغا”، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء المسابقة مبكرا هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإسباني و”رابطة الليغا” رسميا منذ عدة أيام، توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة أسبوعين على الأقل، كما أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي كورونا.

ونتيجة لهذه الإجراءات، باتت منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعيش فترة من عدم اليقين والتخبط، لم تشهدها المسابقة منذ 91 عاما.

ومن بين الخيارات المتداولة والرائجة حاليا، هي إلغاء منافسات الدوري الإسباني، بعد انقضاء 27 جولة فقط من أصل 38، واعتبار نتائج منافسات هذا الموسم ملغية.

لكن، بحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، ففي حال صدور قرار بإلغاء المسابقة هذا الموسم مبكرا، فإن نادي برشلونة سيطلب إعلانه بطلا رسميا لليغا، معتمدا على أنه تم لعب 70 في المئة من مباريات الدوري حتى الآن، وأنهى مرحلة الذهاب وهو في صدارة الترتيب.

con el pintamonas de bartomeu y su prensa no lo sera si fuera el r. madrid seguro k si #BartomeuOut #Eleccionsfcb El Barça reclamará ser campeón… si la Liga no concluye https://t.co/oryz6plhNk vía @sport — Juan Antonio S.M (@ja2sm1) March 15, 2020

وتوقعت الصحيفة أن يجد هذا المقترح مقاومة كبيرة من الغريم ريال مدريد، المنافس الرئيسي لـ”البلاوغرانا” على اللقب هذا الموسم.

ولا تنص اللوائح الحالية لرابطة الدوري الإسباني على إنهاء الدوري مبكرا، ولكن يمكن تطبيق هذا الإجراء في حال وجود قوة قاهرة.

ويتصدر برشلونة مسابقة “الليغا” برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.