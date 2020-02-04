هل زيدان يدفع هازارد لمواجة سوسيداد مساء الخميس

المستقلة … يبدو أن الوقت قد حان لمشاهد البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، مرة أخرى بعد غياب شهرين عن ممارسة كرة القدم بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن هازارد أصبح مستعدًا للعب، إذا قرر المدير الفني زين الدين زيدان الدفع به، خلال مواجة ريال سوسيداد، مساء الخميس، في ربع نهائي كأس إسبانيا.

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ويخطط زيدان لمنح هازارد بضع دقائق خلال المرحلة القليلة المقبلة، كي يبدأ في استعادة لياقته تدريجيًا، حتى يكون جاهزًا بشكل كامل، مع بداية دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الشهر الجاري، حيث يستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشارك هازارد بالفعل خلال الأسبوع الماضي في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه، وكان قريبًا من خوض مواجهتي ريال سرقسطة في الكأس وأتلتيكو في الليجا.

ومع ذلك، فإن زيدان فضّل عدم المخاطرة به، حيث لا يريد الدفع به إلا وهو لا يعاني من أي شيء.