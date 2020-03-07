هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها؟

المستقلة /نفت زوجة الممثل السوري قصي خولي، مديحة الحمداني، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.

ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر موقع إنستغرام سؤالا إليها بشأن تلك الأنباء قائلة: “شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي”، لترد مديحة مباشرة: “بعيد الشر…ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله” بحسب (لبنان 24).

على صعيد آخر، تداولت وسائل إعلامية بأنَّ برنامج “فكرة سامي الفهري”، الذي أطلّت عبره والدة مديحة معلنة زواج ابنتها من قصي خولي، يجري حاليا مفاوضات مع مديحة لتطل في إحدى حلقاته للحديث عن تفاصيل زواجها وعلاقة قصي بابنه، وأن هناك موافقة مبدئية.

وكانت مديحة نشرت عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام صورة لحساب ينتحل اسمها ويدّعي أنّه تسلم إدارة أعمالها، مؤكدة أنّه حساب مزيّف ولا يمتّ لها بأيّ صلة.