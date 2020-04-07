هل خطب ناصيف زيتون هيا مرعشلي؟

المستقلة /خبر خطوبة النجم الشاب ناصيف زيتون من الممثلة السورية هيا مرعشلي ولدّ ميتًا، اذ، منذ أن تمّ تداوله يوم أمس كان واضحاً أنه عار عن الصحة، فـ ناصيف بطبعه لا يشارك أخباره الخاصة على السوشيال ميديا، ولكن حتى لو كان الخبر صحيحاً لكان شاركه مع جمهوره.

أما هيا التي قيل وحسب المصادر أنها “انزعجت من شائعة الخطوبة هذه وقامت بنفي الخبر جملة وتفصيلاً في عدد من المواقع الالكترونية، لم تنشر أي بوست لديها يظهر انفعالها من هذا الخبر”.

أما القصة الحقيقية فهي قيام أحد من الفانز الذي ليس له علاقة بـ ناصيف بفبركة خبر خطوبته وانتشاره كالنار في الهشيم.

وبما أن الجميع ملتزم بالحجر المنزلي يبدو أنه وصل الأمر بالبعض إلى التسلية بحياة غيره الخاصة في وقت نمر فيه بأصعب جائحة عالمية، حتى أن ناصيف نفسه في آخر مقابلة له في برنامج “صدى الملاعب” قال أنه “لا يفكر بطرح أي أعمال في ظلّ أزمة كورونا، وبالطبع لن يفكر بالارتباط في هذه المرحلة أيضًا”