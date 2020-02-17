هل تنجح كابنية علاوي من 16 وزير

المستقلة ..كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، إن 16 اسماً جاهزاً للتصويت في كابينة علاوي الوزارية داخل قبل البرلمان.

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وذكرت المصادر لصحيفة عربية تابعتها “المستقلة” إنه “يوجد نحو 16 اسماً جاهزاً للتصويت عليهم، وغالبيتهم لوجوه لم تشغل مناصب قيادية سابقاً، وبعضهم سفراء سابقون ونواب وأساتذة جامعات”.

وأوضحت المصادر أن “حسم أسماء من سيكلفون بعدد من الوزارات الأخرى سيؤجل، بسبب الخلافات مع قوى كردية وسنية. وقد يصار إلى أن تتم تسميتهم فيما بعد، وذلك من خلال توافقات مع تلك الكتل، على أن تدار الوزارات خلال هذه الفترة بالوكالة، مرجحة أن تكون وزارة المالية والتخطيط من بينها”.