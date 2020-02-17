هل تنجح الحكومة علاوي في مطالبة الجماهير والمرجعية

المستقلة .. اكد عضو ائتلاف النصر حيدر حمادة، اليوم الاثنين، ان تحديد موعد للإنتخابات المبكرة سيخفف الضغط على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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وقال حمادة في تغريدة على حسابه في تويتر تابعته المستقلة، إنه “بتحديد موعد للانتخابات المبكرة سيخف الضغط على حكومة علاوي ( في حال التصويت عليها) لان الكتل ستنشغل بالترتيب لوضعها الانتخابي بدل الضغط على الحكومة”.

وتابع: “لذلك فمن صالح الحكومة الجديدة ان تعمل على ذلك الامر المهم والذي طالبت به الجماهير والمرجعية”.