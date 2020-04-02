هل تغيب هيفا وهبي عن شهر رمضان المقبل؟

المستقلة /قد تغيب النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن شهر رمضان المقبل بعد توقف تصوير مسلسلها “أسود فاتح” في بيروت، بسبب قرارات الحكومة اللبنانية والمصرية بايقاف حركة الطيران اضافة إلى قرار منع التجمعات فى لبنان والذي أوقف كل الأعمال الفنية.

وكانت قد صورت هيفا وهبي وأسرة مسلسلها “أسود فاتح” حوالى نصف مشاهد العمل خلال الفترة الماضية،ولكن هي بحاجة لحوالى 30 يوم تصوير ومنهم مشاهد من الحلقات الأولى للعمل.

وتذكر بع المصادر أنه حتى وإن عاد التصوير بعد انتهاء فترة ايقاف الطيران ومنع التجمعات لن تستطيع شركة الانتاج تسليم الحلقات الأولى الى القناة العارضة ولذلك قد يصبح العمل خارج دراما رمضان المقبل بنسبة كبيرة.