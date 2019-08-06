هل تغني مليحة العرب مع سعد المجرد ؟

(المستقلة)..كشفت مليحة العرب 2019 المغربية بشرى علمي عن تحضيرات جدية للدخول الى عالم الغناء بعد فوزها بالمسابقة الجمالية التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت الاسبوع الماضي و اشارت الى انها بدأت تتلقى التدريبات بشكل مستمر تحت اشراف استاذ الموسيقى طوني البايع قبل ان تباشر عملية اختيار الاغنية التي ستكون بوابة العبور الى عالم طالما حلمت بالتعبير عن موهبتها من خلاله .

بشرى اكدت ان الفنان المغربي سعد المجرد نجح كما هي عادته في اختيار أغنية اشعلت الوطن العربي مع الممثل المصري محمد رمضان وهي بعنوان ” نسي ” و اوضحت قائلة : سعد فنان موهوب رغم كل المؤامرات التي احيكت ضده و اتمنى في يوم من الايام ان يجمعنا عمل فني , و انا لا اجد في الحياة ان هناك مستحيل طالما ان الطموح موجود ولا احد يمكنه ان يتوقع كيف ستكون حظوظه في يوم من الايام .

علمي اشارت الى ان مهمتها كملكة جمال لن تتضارب مع موهبتها كفنانة تملك الصوت الجميل وقالت : هناك توازن بين الطرفين و تاج الجمال لن يبعدني عن الغناء و العكس صحيح ايضاً .