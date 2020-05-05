هل تعلم أن هذا الممثل ابن شقيقة عابد فهد؟

فاجأ أحد الحسابات الفنية عبر “انستجرام” النشطاء بنشر صورة الفنان الشاب جورج قبيلي إلى جانب الممثل السوري عابد فهد، وكشف عن صلة القرابة بينهما.

وذكر أن جورج ابن شقيقة عابد فهد، وذكر النشطاء في التعليقات أنهم لم يعرفوا أن هناك صلة قرابة تجمعهما، كما علقوا على درجة الشبه بينهما.

يُذكر أن جورج يشارك في مسلسل “الساحر” الذي يجمعه وخاله إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم عبجد الهادي صباغ ومحمد حداقي وستيفاني صليبا وفادي ابراهيم وودريغ سليمان وفيلدا سمور آخرين.

كذلك ظهر الممثل الشاب في مسلسل “طريق” إلى جانب فهد والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حيث أدى دور ملحم.