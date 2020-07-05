هل تعرض حمو بيكا للطعن أثناء مشاجرة؟

نفى مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، الشائعات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرضه للطعن في مُشاجرة.

ونشر بيكا فيديو عبر انستجرام، نفى صحة الشائعة تماماً، وقال: “اللي قال حمو بيكا في الانعاش، أنا بخير وبسلامة وفي اللانش في البحر بصيف وكل حاجة”.

وأضاف: “متخفوش عليا أنا بخير وسلامة ولما هموت الروح هتطلع للي خلقها مش لحد تاني”.

ويستعد حمود بيكا لطرح ديو غنائي مع عدوية شعبان عبد الرحيم، بإسم “انا مش مديون لحد”، من كلمات صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، توزيع فيجو الدخلاوي.