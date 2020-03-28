هل تسرع جائحة فيروسات كورونا في رقمنة وأتمتة المدن؟

المستقلة / بالنسبة للدول في جميع أنحاء العالم ، كان مسار العمل لمكافحة انتشار وتأثيرات الفيروس التاجي COVID-19 هو تنفيذ الحجر الصحي ؛ تقييد حركة عامة السكان مع عزل المصابين بالمرض ، وإن كان إلى أجل غير مسمى. النتيجة: أغلقت المساحات العامة والخاصة في محاولة للحد من عدد الحالات الجديدة. وفي الوقت نفسه ، زاد العدد المتزايد للوفيات من عدم اليقين الاجتماعي والاقتصادي ، حيث يسأل الناس في جميع أنحاء العالم “كيف سنعمل؟” أو الأفضل من ذلك “كيف يفترض أن نأكل؟”

بالنسبة للعديد من أماكن العمل ، أصبح “المكتب المنزلي” هو المعيار الجديد للحفاظ على سير الأمور ، مما دفع الكثيرين للتشكيك في مستقبل النقل العام والتنقل الجماعي. مع عدد أقل من الأشخاص الذين يتنقلون بشكل كبير ، تشهد المراكز الحضرية انخفاضًا حادًا في تلوث الهواء (ويجد العديد من الأشخاص أنفسهم بساعات من وقت الفراغ لملء كتاب جيد أو جولات متحف افتراضي أو أفلام وثائقية من Netflix). كما ترك تأثير COVID-19 بصمته على المجال الأكاديمي ، مما أجبر المدارس والجامعات على نقل الفصول عبر الإنترنت ، وترك الطلاب والمعلمين على حد سواء للتفكير في إيجابيات وسلبيات الدروس الافتراضية والدروس الشخصية بينما يشككون أيضًا في التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية التعليمية وكيف تؤثر على الوصول إلى التعلم. كما تحول الانتباه أيضًا إلى قطاعي التجارة الإلكترونية والتوزيع ، حيث تملأ الروبوتات والطائرات بدون طيار الفجوات التي تركها العمال البشريون وتجبر الكثيرين في هذا القطاع على التكهن بشأن مستقبل الوظائف لجزء كبير من السكان.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون برفاهية العمل من المنزل على جهاز كمبيوتر محمول ، مثل عمال البناء والسائقين وغيرهم من العمال الشخصيين ، فإن الأيام في الحجر الصحي تعني أيامًا بدون عمل ، وبالتالي فقدان الأجور. هذه المعضلة “لا يمكن العمل ، لا يمكن أن تأكل” تم التقاطها بوضوح من قبل مارتين كاباروس في كتابه الجوع: “… نحن نعرف الجوع ، لقد اعتدنا على الجوع. نشعر بالجوع مرتين أو ثلاث مرات في اليوم هذا ليس أكثر ثباتًا ، وأكثر حضوراً في حياتنا من الجوع – ومع ذلك ، بالنسبة لمعظمنا ، لا يوجد شيء أبعد عنا من الجوع الحقيقي “.

في المناخ الاقتصادي الحالي ، مدفوعًا بشكل رئيسي بالوظائف الشخصية ولكن في نفس الوقت يتميز بالعمل غير الرسمي والعمالة الناقصة ، فإن مستقبل العديد من الوظائف ، وكذلك الأشخاص الذين يشغلونها ، يقع على مفترق طرق. هذا على قدم المساواة مع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 الذي توقع فقدان 7.1 مليون وظيفة بين عامي 2015 و 2020 ، ويرجع الفضل في ذلك إلى “الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، وتكنولوجيا النانو ، وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى ستحل محل حاجة العاملين من البشر. ” كما تلعب الأمراض دورًا متزايدًا في تحديد مسار الاقتصاد العالمي وحركة الأشخاص داخل المدن ؛ ومع ذلك ، هذا ليس جديدًا كما يظهر لنا التاريخ.

هل ستؤثر الأتمتة على المهندسين المعماريين؟

قتل الطاعون الأسود الذي دمر أوراسيا خلال القرن الرابع عشر أكثر من 30 ٪ من سكان أوروبا ، وأهلك القوى العاملة في القارة وشل بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية. أدت الحاجة إلى سد فجوات العمل التي خلفها الوباء إلى العديد من الابتكارات التكنولوجية والمجتمعية التي أصبحت تعرف باسم عصر النهضة الأوروبية. خلال هذا الوقت ، غيرت الاختراعات مثل المطبعة الطريقة التي تواصل بها البشر ، وأكد التصميم الحضري بشكل متزايد على التهوية والإضاءة لتحسين حياة أولئك الذين يعيشون في المدن. بعد قرون ، تم إجراء المزيد من التطورات في الصرف الصحي في المناطق الحضرية حيث قادت الحركة الصحية مكافحة تفشي مرض السل في باريس ، مما دفع البحث العلمي الذي أدى إلى تحسين الأماكن العامة عن طريق التهوية المناسبة والتعرض لأشعة الشمس. في الواقع ، العديد من الاتجاهات التي نراها في العمارة والعمران اليوم مستمدة من نفس التدابير التي اتخذت منذ أكثر من قرن لضمان صحة ونظافة وراحة سكان الحضر.

الانشغال بالنمو السكاني وتأثيراته على المراكز الحضرية في العقود القادمة ليس بالأمر الهين ، خاصة عند النظر في كيفية تأثيره على العمل والتنقل ، تأجلت الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

لن يكون هناك ما يقرب من 10 مليارات على كوكب الأرض بحلول عام 2050 ، ولكن معظمهم سيعيشون في المدن. مع التهديد الحالي لوباء جديد ، فإن السؤال هو كيف سنواجه هذا التحدي في عصر الرقمنة والأتمتة؟

أصبحت الابتكارات الجديدة ، إلى جانب المواد الجديدة وأحدث التقنيات ، أكثر سهولة في الوصول إليها يومًا بعد يوم ، مما يعيد تعريف كيفية توزيع المنتجات وكيفية عمل الناس. خذ على سبيل المثال أثاث مفتوح المصدر يمكنك تنزيله وطباعته وإنشائه عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه ، تغير الروبوتات التي تضع الطوب من قواعد البناء ونحن ندخل العصر الذهبي للطباعة ثلاثية الأبعاد. هل نحن على وشك الإنتاج والبناء الخالي من الإنسان؟