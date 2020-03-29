هل تساهم العدسات اللاصقة في نقل كورونا؟

المستقلة /أكّدت مجموعة من الخبراء أنّ “تجنب العدسات اللاصقة واختيار النظارات، يساهم في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا”.

وأوضح الباحثون أنّ “ارتداء النظارات أيضاً يوفر حماية إضافية عن طريق حماية العين من القطرات المتناثرة، في حال عطس أحد الأشخاص المصابين بالفيروس”. وأكد الخبراء أن “الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة هم أكثر عرضة للمس عيونهم طوال اليوم، علماً أن المنظمات الصحية حذرت من ذلك، باعتبار أن ذلك يساعد على انتقال العدوى” بحسب (لبنان 24).

وفي السياق، أشارت الدكتورة سونال تولسي من الأكاديمية الأميركية لطب العيون، إلى أنّ “ارتداء النظارات يمكن أن يقلل من تهيج العين، ويجبرك على التوقف عن لمسها”.

من جهته، لفت أخصائي الجهاز التنفسي في الصين، وانغ جوانغفا، إلى أنّه “أصيب بفيروس كورونا من مريض عبر عينه أثناء وجوده في عيادته الصحية”، مشيراً إلى أن “عينه أصبحت ملتهبة قبل ظهور الأعراض الأخرى، وقبل تشخيص إصابته بفيروس كورونا”، معتبراً إن “ذلك حدث لأنه لم يرتد نظارات واقية”.

ولذلك، فإذا كان الشخص يريد ارتداء العدسات اللاصقة، فيُنصح بغسل يديه جيداً قبل وضعها في عينك، وكذلك استخدام قطرات الترطيب إذا كانت تسبب الحكة.

ورغم ذلك، فإنّ هذا الأمر لا يوفر سوى حماية محدودة، والطريقة المثلى لتجنّب الإصابة بالفيروس هو الالتزام بالتباعد الإجتماعي.