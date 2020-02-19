هل تزوّجت رضوى الشربيني للمرّة الثانية؟

المستقلة /هي ليست المرّة الأولى الّتي يثير فيها روّاد الإنترنت جدلاً بسبب تناقل معلومات غير دقيقة حول زواج الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني للمرّة الثانية، وهي الّتي يتّهمها البعض بتحريض النساء ضد الرجال في برنامجها الّذي يعنى بشؤون المرأة.

وللرواية المُنتشرة عدّة نسخات، أوّلها زواجها من ميلياردير مغربي قبل 5 أشهر، ما دفعها إلى الردّ ساخرةً “مين هو؟ أنا سمعت انه ملياردير وقمر وطول بعرض وأنه محترم. لو فيه قولوا ونشوف الموضوع”.

أمّا النسخة الثانية من شائعة زواج رضوى الشربيني فتستند على صورة لها مع شاب تهنّئه بمناسبة عيد ميلاده مع عبارة ” كلّ سنة وانت وبابا وأخويا وصاحبي. كلّ سنة وانت معاي وحوالي وجنبي”.

ليتبيّن أن الصورة الّتي نشرتها مع الرجل المزعوم أنه زوجها قبل شهر هو شقيقها، وهو الأمر الّذي أوضحته قبل أسابيع في فيديو.

وعاد الجدل ليتجدّد في الساعات الماضية حول زواج رضوى الشربيني من جديد، وانتشر فيديو لها وهي تؤكّد أنها لا تفكر في الزواج.

فأوضحت رضوى الشربيني ” أنا لا أفكر في الزواج حالياً، وأرغب أولًا في تربية أولادي والاعتناء بوالدتي والاطمئنان على جمهوري وبعدها أفكر في الزواج”.

وتابعت رضوى الشربيني “إن الزواج قد يعطلني عن كل هذه الأمور الخاصة بأسرتي وجمهوري، وأرى أن الزواج بالنسبة لي ليس من الدرجة الأولى، لأنني تزوّجت وأنجبت ولا أرغب فى شيء آخر”.