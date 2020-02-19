هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

المستقلة /تلاحق شائعات الانفصال والزواج والطلاق كثير من المشاهير مؤخرا، صورة واحدة كفيلة بأن تطلق سيلا من الأنباء المزيفة، وهو ما حدث في الساعات الماضية، بنشر صورة للفنانة نبيلة عبيد، مع المغني الشعبي عبدالباسط حمودة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقوة، صورة تظهر فيها نبيلة عبيد، جالسة قبالة عبدالباسط حمودة، مباشرة، فقال البعض إنهما على وشك الزواج، فيما خمن آخرون احتمالية وجود علاقة عاطفية بينهما.

ولكن ذكرت مجلة “هن” أنه لا صحة لهذا الخبر، وأن الصورة من زيارة عبدالباسط حمودة، لموقع تصوير مسلسل “نساء من ذهب”، بطولة نبيلة عبيد، والذي من المقرر أن يطرح في رمضان المقبل 2020.