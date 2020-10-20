هل تزوجت الفنانة التونسية درة من رجل أعمال مصري؟

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ، شائعة عقد قران الفنانة التونسية درة ، من رجل الأعمال المصري هاني سعد ، فى حفل اقتصر على العائلتين.

وهو الأمر الذي نفته الفنانة التونسية ، فى تصريح مقتضب لها قائلة:” لما أتجوز هعلن بنفسي” ، ولم تكن الشائعة الأولى إذ سبقها في شهر إبريل الماضي، شائعات حول خطبتهما.

وقد ارتبط إسم الفنانة درة ، برجل الأعمال المصري هاني سعد ، خاصة بعد أن وجه رسالة رومانسية لها ، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: “افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش”، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ”إيموجى قلب”.

جدير بالذكر أن درة أطلقت أول مجموعة أزياء لها تحت اسم رومنتك، والتي عكست ذوقها الراقي، كما أنها اختارت أن تكون عارضة الأزياء لمجموعتها.