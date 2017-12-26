هل انقذ اردوغان امير قطر من انقلاب حقيقي؟!

(المستقلة)..قال المحلل التركي الشهير محمد أجيت لصحيفة “يني شفق”، أنّ القوات التركية لعبت دوراً كبيراً في الحؤول دون حصول “انقلاب سياسي” على الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في اليوم الأوّل للأزمة الديبلوماسية التي اندلعت بين الدوحة من جهة، والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة ثانية، في 5 حزيران الماضي.

وفي التفاصيل قال أجيت: ” إن نحو 200 جندي تركي تلقوا أمراً الليلة الأولى للأزمة بحماية مكان إقامة الأمير القطري خلال الليل تحسباً لمحاولة إلحاق الأذى به أو الإطاحة به، ما ساهم بالحفاظ على سيادة البلاد والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابع أجيت: “عجزت القوات السعودية والإماراتية عن الإطاحة بالأمير القطري واضطرت لأن تعود أدراجها في منتصف الطريق”.

في السياق نفسه، لفت أجيت إلى أنّ طائرات سلاح الجو التركي كانت مستعدة للتحرّك خلال الليل أيضاً، موضحاً أنّ قرار تركيا هذا جاء بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمير القطري.

وتابع أجبت بالقول إنّ الشيخ تميم طلب من أنقرة التحرّك وحماية الدوحة قبل محاولة القوات السعودية والإماراتية القيام بانقلاب.