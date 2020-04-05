هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل؟

المستقلة /أثار الفنان السعودي دياب الحمدي جدلاً بين جمهوره حين لمح لأول مرة أنه مُرتبط عاطفياً.

جاء ذلك حين وجهت الفنانة مايا دياب سؤالاً لحمدي عبر برنامج للتواصل مع النجوم العرب عبر الانترنت، حول شريكته في مسلسل “جمان” الممثلة نور الغندور.

وقالت مايا أن الكيمياء المميزة في المسلسل بين البطلين، جعلت بعض المتابعين يطلق عددا من الشائعات عن وجود علاقة بينهما، فأجاب الحمدي: “الله يوفقها ان شاء الله، إنسانة جدًا طيبة ومحترمة”.

وبعدما أكدت مايا أن السؤال ليس منها بل من الجمهور، حسم حمدي الجدل وقال “أنا Taken”، أي مرتبط، وتفاعلت الفنانة اللبنانية مع إعلان الحمدي، والذي بدوره شعر بالخجل.

وتوقع الجمهور أن تكون الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وذلك بسبب كشف الأخيرة في برنامجها أن هناك صداقة مميزة تجمعها بمهند، وأنه يفهمها بشكل كبير ويضحكها، وتداول الجمهور فيديو حلا الترك، رابطين بين إعلانه هذا وتصريحها السابق.