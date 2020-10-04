هل إنفصلت “ديما بياعة” عن زوجها المغربى أحمد الحلو؟

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ، أنباء تفيد بإنفصال الفنانة السورية “ديمة بياعة”، و زوجها رجل الأعمال المغربي “أحمد الحلو”، بعد 8 سنوات على زواجهما ، وما أكد الأمر تعليق مسئ من ديما لزوجها على صورة تجمعه بصديقة له.

مما دفع أحمد الحلو ، لحذف الصورة على الفور ، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، يعتقدون أن هناك خلافات بينهما مما أدى إلى إنفصالهما بسبب خيانة زوجها لها ، وتأكيدا لما حدث وضعت بعدها الفنانة السورية أغنية من خلال خاصية الـ “ستوري” تعبر عن الهجرة والفراق .

وردا على ذلك ، خرجت الفنانة السورية ​ديما بياعة​ عن صمتها ، وعلقت على تلك الشائعات ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة:”لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة احمد بتعليق مسيء حيث قام احد المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق بل كان تعليقي رداً على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها.

وأضافت :”وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حالياً وبالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفكم ما تاخدو بأي شيإلا إذا كان مني أو احمد شخصياً، وجب التعليق”.

يذكر أن الفنانة السورية ديما بياعة ، قد تزوجت في عام 2002 من الفنان “تيم حسن” وأنجبا ابنيهما “ورد” و”فهد” ولكنهما انفصلا في عام 2012 ، ثم تزوجت رجل الأعمال المغربي “أحمد الحلو”.