هل أصيب روحاني بفيروس كورونا؟

المستقلة /تداولت مواقع اخبار إيرانية مقطع فيديو يكشف عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني إيرادج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهر في الفيديو وعلامات المرض تبدو عليه، فكان يسعل ويتصبب عرقًا، ويبدو عليه الإرهاق الشديد.

أُلتقط الفيديو أثناء ظهور نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر صحفي لنفي الأخبار المتداولة حول وفاة 50 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في بلاده، لتتأكد إصابته بالفيروس في اليوم التالي.

ونشر مستشار وزير الصحة الإعلامي، علي رضا وهاب زاده، تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر أعلن فيها عن إصابة حريرجي بالفيروس، فقال: “اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية”.

لم يكن نائب وزير الصحة الإيراني يرتدي القناع الواقي أثناء ظهوره في الفيديو، مما يعني أنه من المحتمل أنه نقل الفيروس المستجد إلى من حوله من قيادات الدولة وأفراد عائلته، ومن بينهم الرئيس روحاني، والذي التقى به عقب انتهاء المؤتمر الصحفي وقبل ساعات قليلة من تأكيد إصابته.