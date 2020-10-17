هكذا ردت نبيلة عبيد على متابعة وجهت لها اللوم لدعمها سعد لمجرد

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، جمهورها بمقطع فيديو جديد ، يجمع رقصات لها من فيلمها الشهير “الراقصة والسياسى”، وجاءت فى خلفيه الفيديو أنغام أغنية “عدى الكلام” للمطرب المغربى سعد لمجرد.

وعلقت نبيلة، على الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستغرام”، قائلة: “الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسى.. وحشتونى.. مساء الفل على عيونكم”.

ليعلق عليها الفنان سعد لمجرد ، قائلا:” جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك” لترد عليه نبيلة قائلة:” نورتنى”.

كما علقت إحدى المتابعات على إساءة ملكة جمال المغرب لنساء مصر ، مستعينة برأى الفنانة نبيلة عبيد ، ومندهشة من دعم نجمة مصر له ، على خلفية إلغاء حفله الأخير بالقاهرة لاتهمه بقضية إغتصاب، لترد عليها قائلة: “دعونا نتجمع حول الشيء الحلو، ونبتعد عن أي شيء يفرّق، الشعب المغربي شعب راقي، أنا تكرمت أفضل تكريم منهم، ولا أحد يمثل بأسلوبه غير نفسه ويعبّر بأدبه أو من غيره عن نفسه هو فقط”.

من ناحية أخرى ، تستعد الفنانة نبيلة عبيد​ لطرح كتابها “سينما نبيلة عبيد” ويعمل على إعداده الكاتب المصري محمود قاسم والذي انتهى منه مؤخراً، وسيتناول الأعمال السينمائية لنجمة مصر الأولى.