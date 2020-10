هكذا تفاعل الجمهور مع فلتر يحمل إسم “نادين نجيم” عبر إنستغرام

View this post on Instagram

كتير مبسوطة انكم حبيتوا الفلتر عم شوف كل رسايلكم و صوركم بعقدوا كتير طالعين حلوين و كل وحدة طالع الفلتر عليًا غير عن التانية ومحافظ على رسمة الوجه الحقيقي يلي عم يسألني كيف يلاقي الفلتر حطيت اللينك بالبايو فيكم تشوفوا شكراً كتير لمحبتكم و بعد في مفاجأة حلوة الكم قريباً جداً