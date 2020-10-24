هكذا تفاعل الجمهور مع فلتر يحمل إسم “نادين نجيم” عبر إنستغرام

المستقلة/ منى شعلان/ أطلق عدد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر ، هاشتاغ باسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، بعد إعلانها عن فلتر خاص يحمل إسمها عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتداول النشطاء هاشتاغ نادين نجيم البنت الأجمل عربيا ، بعد إستخدامهن الفلتر الجديد ، مع نشر صورا ومقاطع فيديو لهن ، تعبيرا منهن بفلتر الفنانة اللبنانية.

وكشفت نجيم، فى مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستوري مميزات الفلتر الجديد، قائلة: “إنها ظلت شهرين نعمل على هذا الفلتر لكي يكون كاملا بأدق التفاصيل ويليق بكل امرأة. وكذلك من أجلها لكي لا ترى جروحها وتشعر أنه وجهها في نضارة والبشرة نقية والعيون لامعة”.

موضحة أن فكرة إطلاقها لفلتر خاص بها جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه ، وبدأها في استخدام الفلاتر الموجودة على “إنستغرام”.

ومن هنا قررت إطلاق فلتر يحمل بصمتها بعدما رأت أن الفلاتر المتوافرة على “إنستغرام” تفقدها ملامحها ولا تشبهها ، كما أنه يحتفظ بملامح تتميز بها كالشامة والعينين.

وأعربت نادين نجيم ، عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع الفلتر الخاص بها ، وكتبت عبر حسابها على موقع إنستغرام ، قائلة:”كتير مبسوطة انكم حبيتو الفلتر عم شوف كل رسايلكم و صوركم بعقدوا كتير طالعين حلوين و كل وحدة طالع الفلتر عليًا غير عن التانية ومحافظ على رسمة الوجه الحقيقي شكراً كتير لمحبتكم و بعد في مفاجأة حلوة الكم قريباً جداً.