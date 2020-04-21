هكذا تبدو هيفا وهبي من دون ماكياج

المستقلة /نشر أحد حسابات معجبي الفنانة هيفا وهبي على تطبيق “إنستغرام”، صورة للأخيرة ظهرت فيها بإطلالة طبيعية ومن دون مكياج.

ولاحظ الكثيرون أن هذا لم يغير ملامحها إلى حد كبير جداً وأنها حافظت على جمالها رغم عدم تطبيقها أي نوع من المستحضرات.

ولوحظ أيضاً أنها لم تقم بتصفيف شعرها وأنها ترتدي الملابس المنزلية بحسب (لبنان 24).

يشار إلى أن هيفا فاجأت المتابعين في وقت سابق بظهورها في مقطع فيديو نشرته زميلتها الفنانة إليسا لمناسبة إطلاق أغنيتها “هنغني كمان وكمان”.

وظهرت الأخيرة في المقطع مرتدية البيجاما وبإطلالة عفوية وهو ما فعلته هيفاء أيضاً. واشارت إلى أن شعرها ما يزال مرطباً كما بدت على طبيعتها بملابس البيت. واستمعت الفنانتان إلى الأغنية وهي من كلمات الشاعر شادي نور وألحان محمد يحيي.

وحقق الفيديو أكثر من مليونين و72 ألف مشاهدة