هكذا انتقد ابن زايد موقف الفلسطينيين من صفقة القرن.. وردود

المستقلة / أبدى وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد انتقاده لرفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، المسماة “صفقة القرن” بعد أن أعاد تغريد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت فيه: ” في كل مرة يقول الفلسطينيون لا، يخسرون”.

وأثار ابن زايد موجة من ردود الفعل المستنكرة، والرافضة لموقفه، الذي اعتبروه امتدادا لما صرحت به الإمارات بخصوص الصفقة، وإبدائها التأييد، فضلا عن حضور سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، مراسم إعلان تفاصيل الصفقة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثلاثاء الماضي.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “صفقة القرن” المزعومة، وقد تضمنت إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وكان نبيل شعث، الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هاجم حضور دول خليجية لإعلان “صفقة القرن”، معتبرا أن عذر هذه الدول “أقبح من ذنب”.

Opinion | Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose – The New York Times https://t.co/QcG8N632Ad

— عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 31, 2020