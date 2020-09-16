هكذا احتفلت قناة دبي بالتطبيع

المستقلة / احتفت قناة دبي الإمارتية باتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ببث مشترك مع قناة إسرائيلية وأخرى بحرينية.

وقامت القناة بتغيير شارتها إلى اللغة العبرية خلال البث المشترك مع القناة 12 العبرية، وقناة البحرين الرسمية، الذي تزامن مع مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن بحضور وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف الزياني، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبرعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويواجه تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل رفضا شعبيا عربيا واسعا، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة “قرارا سياديا”.

ويطالب الفلسطينيون بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال في حال انسحابه من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.