هكذا أثرت أزمة فيروس كورونا على شركة أبل العملاقة

المستقلة /أعلنت شركة آبل الأمريكية العملاقة، الاثنين، أن التعطيل الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد ألقى بثقله على عمليتي الإنتاج والطلب في الصين، وأن الشركة “تعاني من عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية” مما خططت له.

وقالت الشركة في بيان: “لا نتوقع تحقيق الإيرادات التي توقعناها للفصل الذي ينتهي في آذار/مارس”، مضيفة أن إمدادات هواتف آيفون في جميع أنحاء العالم ستكون “محدودة موقتا”، وأن الطلب في الصين قد تأثر أيضا.

وكانت آبل توقعت تحقيق إيرادات تتراوح من 63 إلى 67 مليار دولار في الفصل الثاني حتى آذار/ مارس.

وكشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الأحد، من أن وباء كوفيد-19 قد ينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بانخفاض بمقدار بين 0,1 و0,2%.

وقالت آبل إنه على الرغم من أنه تمت إعادة فتح منشآت تصنيع آيفون في الصين التي تقع خارج مقاطعة هاوبي، إلا أنها “تعود تدريجيا للعمل بشكل بطيء أكثر مما توقعنا”.

وأضاف البيان: “جميع متاجرنا في الصين، والعديد من متاجر شركائنا تم إغلاقها”.

وأشارت الشركة إلى أن “المتاجر المفتوحة تعمل بساعات عمل أقل مع حركة زبائن منخفضة للغاية. نحن نعيد فتح متاجرنا للبيع بالتجزئة تدريجيا، وسوف نستمر في القيام بذلك بثبات وأمان قدر الإمكان”.