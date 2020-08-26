هزة زلزالية قوتها (3،9) بمقياس رختر تضرب شمال العراق

(المستقلة) … اعلنت وزرارة النقل العراقية، فجر الأربعاء، ان مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت عند الساعة (3:42:02) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان ان “قوتها بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية”، مشيرة الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.

ودعت الوزارة المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي”. (النهاية)