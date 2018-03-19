هزة ارضية تضرب مدينة كلار بالسليمانية

(المستقلة)… وقعت هزة أرضية اليوم الاثنين، مدينة كلار دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب اعلام الاتحاد الوطني فان هزة ارضية قوية ضربت مركز مدينة كلار ظهر اليوم، والاهالي شعروا بقوته.

واضافت ان الهزة لم تسفر عن اي خسائر مادية او بشرية.

وتقع مدينة كلار في شمال بغداد وتتبع أداريا إلى محافظة السليمانية في كردستان العراق على مجرى نهر سيروان أو بالعربية نهر ديالى كانت حتى بداية السبعينيات عبارة عن قرية صغيرة تدعى (كلاري كون) اي كلار القديمة، حيث مركز رؤساء الجاف المعروفين بالبيكزاده, ومخفر للشرطة ومقهى على الطريق بين دربنديخان وجلولاء وكانت جزا من محافظة كركوك سابقا. أغلبية سكانها من الكورد.(النهاية)