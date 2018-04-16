هزة ارضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر تضرب اربيل والسليمانية شعروا بالهزة

(المستقلة) … اعلن قسم الرصد الزلزالي التابع ل‍هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت اربيل، مبينا ان اهالي اربيل والسليمانية شعروا بالهزة.

وقال القسم في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “مراصدنا الزلزالية سجلت صباح اليوم حدوث هزة ارضية مركزها في اربيل”، مبينا ان “قوة الهزة تبعد 17كم غرب دوكان في السليمانية”.

واضاف ان “قوة الهزة تبلغ 4.4 درجات على مقياس ريختر”، مشيرا الى ان “المواطنين في اربيل والسليمانية والمناطق المحيطة شعروا بالهزة”.

واكد القسم انه “لم ترد حصول اضرار مادية”، داعيا المواطنين الى “الالتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الاستماع للاشاعات والاخبار الكاذبة”.

وتشهد معظم المدن العراقية بين فترة واخرى مجموعة من الهزات الارضية، أدت بعضها الى مقتل واصابة عدد من المواطنين واخرى الى خسائر مادية كبيرة.