هزة أرضية تضرب قضاء علي الغربي في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن تعرض قضاء علي الغربي لهزة ارضية بقوة ٤:٧ على مقياس ريختر

وقال بيان الهيئة ان هزة أرضية بدرجة ٤:٧ ضربت محافظة ميسان في قضاء علي الغربي ٧٠كم شمال العمارة ،مشيرا الى ان الهزة حدثت صباح اليوم بحدود الساعة ١٠ صباحا

وأوضح البيان ان الهزة لم تحدث أي أضرارا وان أهالي القضاء شعروا بها، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية