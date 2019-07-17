هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قرب خانقين

(المستقلة)… أعلنت وزارة النقل اليوم الاربعاء ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في منطقة قصر شيرين الايرانية مساء اليوم في الساعة 6:19:34 حسب التوقيت المحلي للمدينة.

وبينت الهيئة في بيان ان قوتها بلغت 4.2 درجة على مقياس رختر، تبعد 25 كم شمال شرق خانقين وحوالي 100 كم شمال شرق مدينة بعقوبة، مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها شعورا قويا في خانقين وكلار وشعورا واضحا في مناطق شرق ديالى، ولم ترد انباء عن حصول أضرار.

واضاف البيان ان “على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية”. (النهاية)